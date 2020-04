Coronavirus in Campania, pubblicato l’avviso per il contributo al fitto delle abitazioni

Pubblicato un nuovo avviso a sostegno delle famiglie nell’ambito del Piano Socio Economico della Regione Campania per il superamento dell’emergenza legata al Covid-19. Si tratta dell’avviso per il sostegno al fitto delle abitazioni principali pubblicato dalla Direzione Generale dell’assessorato al Governo del Territorio della Regione Campania, per un importo complessivo di 6 milioni e 450mila euro. Potranno accedere al contributo, le famiglie titolari di un contratto di locazione, che hanno subito una diminuzione del reddito a seguito delle misure restrittive per l’epidemia da Covid-19. ​ L’ammontare del contributo concesso è pari al 50% del canone mensile, per tre mensilità, per un importo massimo complessivo pari a 750 euro. La domanda per la concessione del contributo va presentata al Comune dove è situato l’immobile in locazione, accompagnata dall’autocertificazione del possesso di tutti i requisiti di accesso al contributo. I Comuni potranno acquisire le domande anche attraverso i Centri di assistenza Fiscale e le Organizzazioni sindacali. Le amministrazioni comunali raccolte le domande, faranno un controllo sulle autocertificazioni e predisporranno un elenco dei beneficiari con indicazione del contributo spettante a ciascuno. La Regione provvederà all’accredito del totale dei contributi spettanti a ciascuna Amministrazione Comunale, in proporzione al numero di domande complessivamente pervenute. I Comuni trasmetteranno l’elenco alla Regione entro il 12 maggio prossimo e una volta ricevuto l’accredito, provvederanno all’erogazione dei contributi a favore dei beneficiari.