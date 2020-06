Coronavirus, in Campania nessuna vittima e 35 guariti nelle ultime 24 ore

Nessun deceduto e 35 persone guarite nelle ultime 24 ore in Campania. Sono i dati dell’Unità di crisi della Regione che segnala che sono 4.608 i casi positivi (altri 57 sono in fase di verifica all’Asl) su 230.551 tamponi esaminati. Nello specifico, il totale dei deceduti è di 430 persone, mentre il totale dei guariti è pari a 3.832. Questo il riparto per provincia: Napoli 2.635 (di cui 1.006 in città e 1.629 in provincia); Salerno 689; Avellino 548; Caserta 470 e Benevento 209.