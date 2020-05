Coronavirus, in Campania nessuna vittima e 15 guariti nelle ultime 24 ore

Nessuna nuova vittima (che restano così 411) e 15 ulteriori guariti da coronavirus ieri in Campania: così i dati dell’Unità di crisi aggiornati alla mezzanotte scorsa. Il totale dei positivi è di 4.797 su 198.033 tamponi mentre i guariti totali sono 3.405 (di cui 3.329 totalmente guariti e 76 clinicamente guariti). Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da Sars-Cov-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione). Ecco il riparto per provincia: Napoli 2.612 (di cui 999 in città e 1.613 in provincia), Salerno 685, Avellino 546, Caserta 459 e Benevento 207. Altri 288 tamponi, invece, dovranno essere verificati dall’Asl.