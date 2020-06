Coronavirus, in Campania nessun nuovo caso e 117 guariti nelle ultime 24 ore

Zero positivi, oggi in Campania, su 1.987 tamponi eseguiti. Sono i dati resi noti dall’Unità di crisi della Regione Campania. Ad oggi il totale dei positivi è di 4.615 persone; 261.642 il totale dei tamponi. Resta a quota zero il numero dei decessi nelle ultime 24 ore (ad oggi il totale dei deceduti è di 431 persone). I guariti, oggi, sono invece 117 su un totale di 4059 persone.