Coronavirus, in Campania nessun caso positivo e 16 guariti

L’Unità di Crisi della regionale per l’emergenza Covid ha confermato che nelle ultime 24 ore in Campania non c’è stato nessun caso positivo al Covid su 1.282 tamponi esaminati. Nessun decesso nelle ultime 24 ore, il totale rimane fermo a 430. Dall’inizio delal pandemia il totale dei positivi è su 4.613 casi. Il totale dei tamponi eseguiti è pari a 242.662. Nella giornata di oggi anche 16 guariti che portano il totale a 3.910 (di cui 3.903 totalmente guariti e 7 clinicamente guariti).