Coronavirus – In Campania ieri 5 casi positivi. Al via i tamponi per il personale scuole

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato ieri sera alle 22.00 che nella giornata di ieri sono stati esaminati complessivamente 1.629 tamponi di cui 5 risultati positivi al Coronavirus. Il totale complessivo dei positivi è 4.833 mentre il totale complessivo dei tamponi è 220.662. Parte intanto il piano “Scuola Sicura” della Regione Campania: da oggi il personale docente e non docente coinvolto negli esami di Stato potrà effettuare il tampone, su base volontaria, presso i checkpoint territoriali delle cinque province campane. “Si tratta di un progetto voluto dal presidente De Luca per dare sicurezza al personale e agli studenti e le loro famiglie impegnati negli esami di maturità – ha detto l’assessore regionale all’Istruzione, Politiche Sociali e Giovanili Lucia Fortini -. Vogliamo rendere tranquilla la nostra comunità scolastica. Questo primo screening, che riguarderà in Campania circa 27mila soggetti, sarà il primo banco di prova per l’inizio della scuola a settembre, quando partirà anche la campagna di vaccinazione gratuita per la normale influenza per bambini ed anziani voluta dal Governatore. Ritengo che sia una buona cosa vaccinarsi, visto che i sintomi dell’influenza stagionale possono essere confusi inizialmente con quelli dell’infezione da Covid-19 – ha detto l’assessore – ed io personalmente la farò”. Quanto al ritorno a scuola a settembre la Fortini ha annunciato che da domani 9 giugno inizieranno gli incontri per capire come ripartire.