Coronavirus, in Campania due nuove vittime ma salgono i guariti

Alla mezzanotte scorsa in Campania sono 4576 i soggetti positivi al Coronavirus. Il totale dei tamponi eseguiti è 110.811. I deceduti 388 (due in più rispetto al giorno prima), mentre i guariti sono 2.223 con un saldo di + 59 rispetto al dato del giorno precedente (di questi 1879 totalmente guariti e 344 clinicamente guariti). ​Napoli è la provincia più colpita con 2.521 (di cui 954 in città e 1567 in provincia). Seguono le seguenti province: Salerno con 665, Avellino con 494 Provincia di Caserta: 430 Provincia di Benevento: 189 Altri in fase di verifica Asl: 277