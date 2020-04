Coronavirus in Campania, altri quattro morti: il totale sale a 336

Quattro deceduti nelle ultime 24 ore per Coronavirus in Campania. Secondo i dati forniti dall’Unità di crisi della Regione Campania il totale dei decessi è pari a 336 (ieri era di 332). Sale anche il numero dei guariti: 1.003, di cui 942 totalmente guariti e 61 clinicamente guariti (ieri era di 928, di 855 totalmente guariti e 73 clinicamente guariti). Ad oggi il totale dei positivi è di 4.282 su un totale di tamponi esaminati di 61.331. L’unità di crisi precisa che vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da Sars-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione. La provincia di Napoli è quella più colpita con 2.334 (di cui 878 in città e 1456 in provincia). Seguono Salerno con 643 casi Avellino con 434. Poi Caserta con 407 e Benevento con 175. 289 tamponi, invece, dovranno essere verificati dall’Asl.