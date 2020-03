Coronavirus – In Campania altri 88 positivi: 837 contagiati

Napoli – Non si arresta al momento la diffusione del Covid 19 in Campania. Sono stati 88 i tamponi positivi al Coronavirus ieri in Campania. L’Unità di Crisi della Regione ha comunicato ieri sera che, dal pomeriggio, sono stati analizzati: presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno di Napoli 184 tamponi, di cui 34 risultati positivi; presso il centro di riferimento dell’ospedale Ruggi di Salerno 38 tamponi, di cui quattro risultati positivi; presso il centro di riferimento della Federico II di Napoli 17 tamponi, di cui due risultati positivi; presso il centro di riferimento dell’ospedale San Paolo di Napoli 24 tamponi di cui cinque risultati positivi e presso il centro di riferimento dell’ospedale Moscati di Avellino 80 tamponi di cui 18 risultati positivi. Nelle sessioni del pomeriggio-sera, gli esami sono stati 63. In Campania sono 837 i contagiati da Covid-19.