Coronavirus, in Campania 774 casi, 115 nel Salernitano

L’Unità di Crisi della regione Campania aggiorna il bilancio coronavirus, che sale a 774 positivi su 4.052 tamponi effettuati. Stamane sono stati analizzati: – presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno 97 tamponi, di cui 11 risultati positivi; – presso il centro di riferimento dell’ospedale Ruggi 77 tamponi, di cui 9 risultati positivi; – presso il centro di riferimento della Federico II 33 tamponi, di cui 5 risultati positivi. Totale positivi di oggi: 25. Il maggior numero di casi si registra in provincia di Napoli (416), seguono Salerno con 115 e Avellino, che con 97 casi, in rapporto alla sua popolazione, risulta al momento la più colpita. Seguono le province di Caserta, 96 casi, e Benevento, otto casi. Tre pazienti risultano totalmente guariti e 27 sono divenuti asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica.