Coronavirus, in Campania 7 nuovi casi: il totale sale a 4.779

Sono sette i campani positivi al Covid oggi su un numero di tamponi eseguiti inferiore rispetto al solito, 530. Il totale dei positivi sale 4.779, quello dei tamponi a 303.419. Non si registrano decessi, motivo per cui il totale resta a 432. Né guariti, per un totale che si attesta a 4.094 unità.