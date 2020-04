Coronavirus, in Campania 7 nuove vittime: bilancio sale a 300

Sette vittime e 12 guariti ieri in Campania: così i dati dell’Unità di crisi sul covid 19. Il totale dei positivi, aggiornato alla mezzanotte scorsa, è di 3.988 su 46.294 tamponi. Trecento in tutto le vittime contro 643 guariti (di cui 526 totalmente e 117 clinicamente guariti). La provincia più colpita è quella di Napoli con 2.130 casi (di cui 829 in città e 1301 in provincia). Seguono Salerno con 602 casi e Avellino con 425. Poi Caserta con 397 e Benevento con 167. 267 tamponi, invece, devono essere verificati dall’Asl.