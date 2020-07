Coronavirus, in Campania 6 nuovi casi e 4 guariti nelle ultime 24 ore

In Campania, secondo i dati resi noti dall’Unità di crisi regionale, sono sei le persone risultate positive nelle ultime ore a fronte di 276 tamponi ‘processati’ Quindi il totale dei positivi e di 4.833 a fronte di 312536 tamponi eseguiti. Oggi sono 4 i guariti e nessun decesso. Il totale dei guariti sale a 4.104 (di cui 4.104 totalmente guariti e 0 clinicamente guariti). Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da Sars-Cov-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).