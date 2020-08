Coronavirus, in Campania 5 positivi e 14 guariti nelle ultime 24 ore

Cinque positivi al coronavirus, nessun decesso e 14 guariti oggi in Campania su 2919 tamponi eseguiti. Lo rende noto l’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Salgono a 5.035 le persone contagiate mentre dall’inizio dell’emergenza sono stati eseguiti nella regione 343.950 tamponi. Il totale deceduti è 438, quello dei guariti invece è 4.212. Due nuovi caso di positività al Coronavirus in provincia di Salerno. A Pisciotta oggi un nuovo tampone risultato positivo, analizzato al Ruggi. Altro caso positivo anche a Battipaglia, si tratta di un dipendente di una rivendita di ortofrutta, nella quale erano già trovati positivi la titolare e il figlio. La donna, in realtà risiede a Salerno, nella zona Carmine, era già sotto osservazione.