Coronavirus, in Campania 4185 casi, 641 nel Salernitano

E’ di 4185 positivi il bilancio delle persone contagiate dal Coronavirus in Campania secondo l’ultimo dato aggiornato alla mezzanotte scorsa e diffuso dall’Unita’ di crisi regionale Covid 19. Il numero dei decessi e’ pari a 327, quello dei guariti sale a 860 (di cui 775 totalmente guariti e 85 clinicamente guariti). Il totale dei tamponi effettuati ammonta a 55.701. In serata e’ atteso il bollettino aggiornato alle ore 22 con il totale complessivo dei tamponi e dei positivi del giorno. La provincia Napoli è quella più colpita con 2.263 (di cui 860 in città e 1403 in provincia). Seguono Salerno con 641 casi e Avellino con 434. Seguono Caserta con 404 casi e Benevento con 170. 273 tamponi, invece, dovranno essere verificati dall’Asl.