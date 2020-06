Coronavirus, in Campania 4 nuovi casi e 34 guariti nelle ultime 24 ore

Quattro casi positivi, in Campania, su 1090 tamponi eseguiti. Sono i dati dell’Unità di crisi della Regione Campania per i quali nelle ultime 24 ore non c’è stato alcun deceduto e 34 persone guarite. Ad oggi il numero totale dei positivi è pari a 4.613 dall’inizio della pandemia su un totale di 241.380 tamponi. Il numero dei morti resta fermo a 430 e quello dei pazienti guariti sale a 3.894.