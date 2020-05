Coronavirus, in Campania 4.639 casi, 671 nel Salernitano

L’Unità di Crisi Regionale per la l’emergenza epidemiologic​a da Covid-19 ha comunicato oggi pomeriggio il riparto provinciale dei tamponi elaborati alla mezzanotte di ieri, numero decessi e numero guariti che risultano a quell’ora. In serata sarà inviato come sempre il bollettino aggiornato alle ore 22.00 di oggi con il totale complessivo dei tamponi e dei positivi del giorno. Intanto ad ieri sera il totale dei positivi in Campania è di 4.639 casi. Il totale tamponi dei tamponi analizzati è pari a 127.938. Le vittime sono 394, mentre i guariti sono 2.480 (di cui 2172 totalmente guariti e 308 clinicamente guariti). Napoli è la provincia più colpita con 2.551 casi (di cui 971 in città e 1580 in provincia). Seguono le seguenti province: Salerno con 671, Avellino con 509, Caserta con 434 e Benevento con 192. Altri 282 tamponi, invece, dovranno essere verificati dall’Asl.