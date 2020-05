Coronavirus, in Campania 4.459 casi positivi, 662 nel Salernitano

L’Unità di Crisi Regionale per la gestione dell’emergenza epidemiologic​a da Covid-19 ha comunicato il riparto provinciale dei tamponi elaborati alla mezzanotte di ieri, con il numero decessi e quello dei guariti che risultano a quell’ora. In serata sarà inviato come sempre il bollettino aggiornato alle ore 22.00 di oggi con il totale complessivo dei tamponi e dei positivi del giorno. Il totale dei casi positivi è 4.459. I tamponi analizzati sono 83.592. Le vittime sono 362, mentre i guariti 1.376 (di cui 1342 totalmente guariti e 34 clinicamente guariti). Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da Sars-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione). Nella provincia di Napoli ci sono stati 2.454 casi (di cui 922 in città e 1532 in provincia). Seguono Salerno con 662 casi, Avellino con 462, Caserta con 420 e Benevento: 182. 279 tamponi, invece, dovranno essere analizzati dall’Asl.