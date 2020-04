Coronavirus, in Campania 4.074 casi, 622 nel Salernitano

L’Unità di Crisi Regionale per l’emergenza epidemiologia da Covid-19 ha comunicato il riparto provinciale dei tamponi elaborati alla mezzanotte di ieri, numero decessi e numero guariti che risultano a quell’ora. In serata sarà inviato come sempre il bollettino aggiornato alle ore 22.00 di oggi con il totale complessivo dei tamponi e dei positivi del giorno. Il totale dei positivi è 4.074. I tamponi analizzati, invece, sono 51.090. I morti sono 309, mentre i guariti sono 746 (di cui 631 totalmente guariti e 115 clinicamente guariti). La provincia di Napoli è quella più colpita con 2.181 (di cui 833 in città e 1348 in provincia). Seguono Salerno con 622 casi e Avellino con 427. Poi Caserta con 400 casi e Benevento con 170. 274 tamponi, invece, dovranno essere verificati dall’Asl.