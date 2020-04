Coronavirus, in Campania 327 decessi e 860 guariti

In Campania si registrano altri dieci decessi per Coronavirus rispetto alla giornata precedente. Alle 22 di ieri sera infatti, sono 327 le persone decedute, mentre sono 860 i guariti di cui 775 totalmente guariti e 85 clinicamente guariti. Questi i dati forniti dall’Unità di Crisi regionale. Sono, in totale, 4.185 i casi positivi e 55.701 i tamponi eseguiti. Nella provincia di Napoli ci sono 2.263 contagiati (di cui 860 a Napoli città e 1.403 nella provincia); in quella di Salerno 641; nell’Avellinese 434; in provincia di Caserta 404 e in quella di Benevento 170 dove non si registra nessun nuovo positivo. Sono, infine, 273 i casi in fase di verifica Asl.