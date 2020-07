Coronavirus, in Campania 3 nuovi casi: il totale sale a 4.750

Sono tre i pazienti risultati ‘positivi’ in Campania nella giornata di oggi a fronte di 1918 tamponi che sono stati processati. Il totale dei positivi è dunque di 4750 pazienti dall’inizio dell’emergenza a fronte di 296630 che sono stati esaminati nei centri delle cinque province. Un solo paziente è stato dichiarato guarito oggi (4.090 dall’inizio dell’emergenza di cui 4.089 totalmente guariti e 1 clinicamente guarito. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da Sars-Cov-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).