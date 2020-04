Coronavirus, in Campania 3.951 casi, 599 nel Salernitano

Alla mezzanotte di ieri in Campania secondo i dati forniti dall’Unità di Crisi Regionale per l’emergenza epidemiologia da Covid-19 il totale dei positivi è di 3.951 su un totale tamponi effettuati di 43.697. In serata sarà inviato come sempre il bollettino aggiornato alle ore 22.00 di oggi con il totale complessivo dei tamponi e dei positivi del giorno. La provincia più colpita è Napoli con 2.109 casi (di cui 826 in città e 1283 Napoli in provincia). Seguono Salerno con 599 casi e Avellino con 423. Poi Caserta con 393 e Benevento con 164. 263 tamponi, invece, dovranno essere verificati dall’Asl. Il totale dei deceduti è pari a 293, mentre i guariti sono 631 (di cui 457 totalmente guariti e 174 clinicamente guariti).