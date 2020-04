Coronavirus, in Campania 3.442 casi, 513 nel Salernitano

I pazienti positivi al Coronavirus in Campania sono 3.442 a fronte di 31.745 tamponi effettuati. E’ quanto fa sapere l’Unità di Crisi specificando che i dati sono alle 23,59 della giornata di ieri. I deceduti sono 231 mentre i pazienti guariti 248 (di cui 175 totalmente guariti e 73 clinicamente guariti). La provincia di Napoli è quella più colpita con 1.772 (di cui 741 in città e 1031 in provincia). Seguono Salerno con 513 e Avellino con 397. Poi Caserta con 359 e Benevento con 149. 252 tamponi, invece, dovranno essere verificati dall’Asl.