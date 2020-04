Coronavirus, in Campania 3.344 casi, 499 nel Salernitano

La task force della Regione Campania per il Covid 19 ha reso noto oggi il riparto provinciale dei tamponi elaborati alla mezzanotte di ieri, numero decessi e numero guariti che risultano a quell’ora. In serata sarà inviato come sempre il Bollettino aggiornato alle ore 22.00 di oggi con il totale complessivo dei tamponi e dei positivi del giorno. Il totale dei positivi è 3.344. I tamponi controllati sono 29.664. I deceduti sono 227, mentre i guariti sono 244 (di cui 144 totalmente guariti e 100 clinicamente guariti). La provincia di Napoli è quella più colpita con 1.699 casi (di cui 723 in città e 976 in provincia). Seguono Salerno con 499 e Avellino con 379. Poi ci sono Caserta con 352 e Benevento con 145. 270 tamponi, invece, dovranno essere verificati dall’Asl.