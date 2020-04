Coronavirus, in Campania 3.268 casi, 489 nel Salernitano

L’unità di crisi coronavirus della Regione Campania nel pomeriggio di oggi ha comunicato il riparto provinciale dei tamponi elaborati alla mezzanotte di ieri, numero decessi e numero guariti che risultano a quell’ora. In serata sarà inviato come sempre il Bollettino aggiornato alle ore 22.00 di oggi con il totale complessivo dei tamponi e dei positivi del giorno. Il totale dei positivi è 3.268. Sono stati analizzati 27.784 tamponi. I deceduti sono 221, mentre i guariti sono 188 (di cui 111 totalmente guariti e 77 clinicamente guariti). La provincia di Napoli è quella più colpita con 1.668 casi (di cui 714 in città e 954 in provincia). Seguono Salerno con 489 e Avellino con 378. Poi Caserta con 349 e Benevento con 133. Altri 251 tamponi dovranno essere verificati dall’Asl.