Due vittime e 33 guariti da coronavirus ieri in Campania: così i dati dell’Unità di crisi aggiornati alla mezzanotte scorsa. Il totale dei positivi è di 4.837 su 226.823 tamponi, quello dei decessi sale a 430 e quello dei guariti si attesta a 3.797. Ecco il riparto per provincia: Napoli 2635 (di cui 1.006 in città e 1.629 in provincia), Salerno con 689, Avellino con 548, Caserta con 469 e Benevento 209. Altri 287 tamponi, invece, dovranno essere verificati dall’Asl.