Coronavirus, in Campania 2 morti e 81 guariti nelle ultime 24 ore

Due decessi e 81 persone guarite nelle ultime 24 ore in Campania. Ad oggi il totale dei positivi al Coronavirus è pari a 4.714 persone su un totale di tamponi esaminati pari a 150.764. E’ quanto rende noto l’Unità di crisi della Regione Campania. Il totale dei deceduti è di 401 persone (ieri era di 399); le persone guarite invece sono 2871 (ieri erano 2790). La provincia di Napoli è quella più colpita con 2.581 casi (di cui 979 in città e 1602 in provincia). Seguono la provincia di Salerno con 675, Avellino con 526, Caserta con 448 e Benevento con 200. Altri 284 tamponi, invece, dovranno essere verificati dall’Asl.