Coronavirus, in Campania 1952 casi, 228 nel Salernitano

Sono 1952 le persone positive al Coronavirus in Campania; complessivamente sono stati eseguiti 12.969 tamponi e i deceduti hanno raggiunto quota 125. I dati, rende noto l’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da Covid-2019, sono aggiornati alla mezzanotte di ieri. Tra le 22 e le 23.59 di ieri, informa ancora l’Unità di Crisi, sono pervenuti i dati del Moscati di Aversa: 58 tamponi analizzati (che si aggiungono al totale delle 22 pari a 12.911) di cui 7 positivi (che si aggiungono ai 1945 delle ore 22) Il totale dei guariti si è attestato a 88 (di cui 18 totalmente guariti e 70 clinicamente guariti). Il maggior numero di casi si registra in provincia di Napoli con 991, seguono Salerno con 338 e Avellino con 220. Poi le provincie di Caserta con 206 casi e Benevento con 70 casi. Altri 127 sono in fase di verifica Asl.