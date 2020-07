Coronavirus, in Campania 19 positivi e 1 guarito nelle ultime 24 ore

Diciannove positivi in Campania su 2.065 tamponi effettuati, nessun deceduto e una persona guarita: sono i dati contenuti nel bollettino odierno dell’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il totale dei positivi è di 4.858 persone mentre il totale dei tamponi è di 316.191.