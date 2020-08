Coronavirus, in Campania 15 positivi e 28 guariti nelle ultime 24 ore

Quindici positivi al coronavirus, nessun decesso e 28 guariti nelle ultime 24 ore in Campania. Lo rende noto l’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il numero totale dei positivi sale così a 5.050, mentre quello dei tamponi a 345.975. Il numero totale dei guariti è 4.240.