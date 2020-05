Coronavirus, in Campania +12 positivi e 167 guariti

In Campania nessun decesso nella giornata di ieri per Covid-19. Il totale delle persone decedute resta, infatti, a 399. Cresce ancora il numero dei guariti, 2.623 (+167), di questi 2.571 sono totalmente guariti e 219 clinicamente guariti. Il totale dei positivi sale a 4.707 (+12) mentre quello dei tamponi è pari a 143.478 (+3.747). L’Unità di crisi della Regione Campania ha comunicato che, in provincia di Napoli i contagiati sono 2.576 (+4), di cui 977 a Napoli città (+2) e 1.599 (+1) in provincia. Nel Beneventano 200 casi (+1), nel Salernitano 675 (+1); in provincia di Avellino 526(+4); nella provincia di Caserta 448 (+1). Altri in fase di verifica Asl sono 282.