Coronavirus – In Campania 11 nuovi positivi, nessun decesso

Sono 11 i nuovi casi di positività al COvid 19 in Campania ieri, a fronte di 703 tamponi effettuati in giornata. Il totale dei positivi sale dunque a 4.912, a fronte di 322.997 tamponi totali. Nessun decesso in giornata, il totale dei deceduti resta a 434. Invariato anche il totale dei guariti: 4.126. Sette nuovi casi nel Cilento collegati alel persone già positive. 3 i contagi a Pisciotta dove al momento si contano ben 17 persone contagiate.