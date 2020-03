Coronavirus, in Campania salgono a 1052 i casi positivi

Sale a 1052 in numero dei positivi al Covid 19 in Campania. L’unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato che: presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno sono stati esaminati 120 tamponi, di cui 18 risultati positivi; presso il centro di riferimento dell’ospedale San Paolo sono stati esaminati 15 tamponi di cui 8 risultati positivi. mancano al momento i tamponi e gli esiti effettuati al Moscato di Avellino ed al Ruggi D’Aragona di salerno. I totale positivi di oggi sono 26. Il totale complessivo dei positivi in Campania è di 1052. Il totale dei tamponi effettuati in Campania è 6.688.