Coronavirus, in Campania 1 morto e 76 guariti nelle ultime 24 ore

Settantasei persone guarite in Campania nelle ultime 24 ore: il totale è pari a 2421, ieri era pari a 2345. Secondo quanto rende noto l’Unità di crisi della Regione Campania, si è registrato anche un decesso, che porta il totale a 394 dall’inizio della pandemia. Ad oggi sono 4.630 complessivamente i positivi su un totale di tamponi esaminati pari a 124.370. La provincia di Napoli è quella più colpita con 2.549 casi (di cui 968 in città e 1581 in provincia). Seguono le seguenti province: Salerno con 668, Avellino con 508, Caserta con 433 e Benevento con 192. 280 tamponi, invece, dovranno essere verificati dall’Asl.