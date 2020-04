Coronavirus, in Campania 1.269 guariti

Sono 1.269 i pazienti guariti dal coronavirus in Campania. Di questi 1227 sono totalmente guariti e 42 clinicamente guariti: sono, questi ultimi, i pazienti che, dopo aver manifestato i sintomi dell’infezione da Covid-19, sono in attesa dei due tamponi consecutivi che, in caso di esito negativo, ne comportano la completa guarigione. I deceduti, invece, sono 359 in totale. Sono i dati forniti dall’Unità di crisi della Regione Campania, aggiornati alla mezzanotte di ieri. Dall’inizio dell’epidemia, i positivi in Campania sono 4.410, mentre i tamponi effettuati sono 73.094. La provincia di Napoli è quella più colpita con 2.416 casi positivi, di cui 908 in città e 1508 in provincia. Seguono Salerno con 659, Avellino con 454 e Benevento con 182. Altri 279 tamponi, invece, dovranno essere verificati dall’Asl.