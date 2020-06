Per il settimo giorno consecutivo, in Basilicata non sono stati registrati nuovi casi di coronavirus. Lo ha reso noto la task force regionale. Ieri sono stati analizzati 284 tamponi, tutti negativi ed è stato registrato un nuovo guarito (in totale sono 349) che fa scendere da 22 a 21 il numero delle persone attualmente positive. I lucani in isolamento domiciliare sono 17.