Un solo nuovo caso di positività al coronavirus, in Basilicata, sui 237 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto la task force regionale, precisando che “il caso positivo riguarda un cittadino straniero in isolamento in una struttura dedicata”. Con il nuovo caso di positività al covid-19, salgano a 52 i “cittadini stranieri in isolamento in strutture dedicate”, in Basilicata, dove i residenti positivi “restano tre”.