E’ risultato positivo uno dei 277 tamponi esaminati in Basilicata fra sabato scorso e ieri: lo ha reso noto la task force regionale, precisando che si tratta di “una persona di nazionalità estera in isolamento in Basilicata”. Il bollettino lascia inalterate le altre cifre: due residenti in regione positivi al covid-19, due ricoverati nell’ospedale “San Carlo” di Potenza.