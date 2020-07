Coronavirus in Basilicata: tre positivi su 298 tamponi analizzati

Tre tamponi sono risultati positivi al coronavirus sui 298 esaminati nelle ultime 24 ore in Basilicata: lo ha reso noto la task force regionale. I tre tamponi positivi appartengono ad uno straniero, “proveniente da stato estero”, e a due persone di nazionalità estera ospitate in “strutture dedicate”: tutti e tre sono in isolamento.