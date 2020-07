Coronavirus, in Basilicata tre nuovi casi su 251 tamponi

I 251 tamponi analizzati tra sabato scorso e ieri in Basilicata hanno confermato “la positività di tre cittadini stranieri attualmente in isolamento domiciliare in Basilicata”: lo ha reso noto la task force regionale. I tre – che sono migranti trasferiti nei giorni scorsi in Basilicata – si aggiungono ai “lucani attualmente positivi”, che sono due e sono entrambi in isolamento domiciliare. Nel reparto di malattie infettive dell’ospedale “San Carlo” di Potenza vi sono due persone ricoverate, entrambe provenienti dall’estero. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria in Basilicata vi sono stati 28 morti a causa del coronavirus e 372 guariti; in totale, sono stati eseguiti 44.271 tamponi, 43.844 dei quali risultati negativi.