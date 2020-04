Per la terza volta dall’inizio dell’emergenza sanitaria, la Basilicata è tornata a zero nuovi contagi. Infatti, sui 287 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore, nessuno è risultato positivo, secondo quanto reso noto dalla task force regionale. Restano così 217 i contagi confermati in Basilicata, con 25 vittime del coronavirus e 124 guariti. Le persone ricoverate in ospedale sono in totale 64.