Coronavirus, in Basilicata nessun nuovo contagio su 639 tamponi

Un’altra giornata a contagi zero in Basilicata: la task force regionale ha reso noto che ieri sono stati analizzati 639 tamponi, tutti negativi al coronavirus. Inoltre cresce il numero di guariti, ieri dieci, in totale sono 293, e di conseguenza il numero dei malati è sceso da 83 a 73.