Coronavirus, in Basilicata nessun nuovo contagio su 607 tamponi

Negativi gli ultimi 607 tamponi analizzati in Basilicata: lo ha reso noto la task force regionale, spiegando che i contagi confermati da covid-19 sono 127, con 27 morti e 235 guariti. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, in Basilicata sono stati eseguiti 20.285 tamponi: 19.877 hanno dato esito negativo. Nei due maggiori ospedali lucani sono ricoverati 35 contagiati da coronavirus: al “San Carlo” di Potenza sei sono nel reparto di malattie infettive e cinque in pneumologia; nell’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera, 21 contagiati nel reparto di malattie infettive, uno in terapia intensiva e due in pneumologia. In isolamento domiciliare si trovano 92 persone.