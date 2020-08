La Basilicata torna a contagi zero: secondo quanto reso noto dalla task force regionale sono infatti risultati tutti negativi al coronavirus i 367 tamponi analizzati ieri. Restano quindi tre i residenti in Basilicata positivi e in isolamento domiciliare. Due persone di nazionalità straniera ricoverate nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Carlo di Potenza non sono invece conteggiate nel bilancio lucano.