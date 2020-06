Coronavirus, in Basilicata nessun nuovo caso su 337 tamponi

Sono risultati “tutti negativi” i 337 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore in Basilicata, dove i casi di contagio confermati sono tre: lo ha reso noto la task force regionale. In totale, le persone guarite dal covid-19 sono 370, mentre 27 sono quelle morte a causa del virus. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sono stati analizzati 39.631 tamponi, 39.211 dei quali con esito negativo. Una sola persona è ricoverata in ospedale, nel reparto di malattie infettive del “Madonna delle Grazie” di Matera. Due persone, infine, sono in isolamento domiciliare.