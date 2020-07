Coronavirus, in Basilicata nessun nuovo caso su 323 tamponi

Sono risultati tutti negativi i 323 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore in Basilicata, dove i casi di contagio confermati restano tre: lo ha reso noto la task force regionale. Tre sono le persone ricoverate nel reparto di malattie infettive dell’ospedale “San Carlo” di Potenza: una sola è conteggiata “nel totale degli attivi” perché residente in Basilicata, mentre le altre due sono di nazionalità estera. Le persone in isolamento domiciliare sono due. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sono stati analizzati in Basilicata 44.020 tamponi, 43.596 dei quali sono risultati negativi.