Coronavirus, in Basilicata nessun nuovo caso su 309 tamponi

Sono risultati tutti negativi al coronavirus i 309 tamponi analizzati negli ultimi due giorni in Basilicata. Lo ha reso noto la task force regionale specificando che le persone attualmente positive sono tre, delle quali due in isolamento domiciliare. Nel reparto di malattie infettive dell’ospedale “San Carlo” di Potenza sono ricoverate tre persone: una residente in Basilicata e conteggiata nel totale lucano, le altre due provenienti dall’estero e quindi non conteggiate.