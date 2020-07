“Tutti negativi” i 303 tamponi che sono stati analizzati nelle ultime 24 ore in Basilicata: lo ha reso noto la task force regionale precisando, inoltre, che sono stati trasferiti in una struttura del Lazio undici dei 39 migranti bengalesi risultati positivi al covid-19 al loro arrivo in Basilicata dalla Sicilia. In Basilicata ora ne restano 28.