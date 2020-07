Coronavirus, in Basilicata nessun nuovo caso su 292 tamponi

Nessun caso positivo sui 292 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto la task force regionale, confermando i due casi di contagio esistenti in regione, “come ieri”. La task force ha precisato che due casi di positività emersi ieri non sono stati conteggiati perché riguardano due stranieri giunti in Basilicata e sottoposti al tampone al loro ingresso in regione: sono asintomatici e si trovano in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’emergenza, in Basilicata 27 persone sono morte per il covid-19 e 371 sono guarite: in totale sono stati eseguiti 40.333 tamponi, 39.911 dei quali con esito negativo.