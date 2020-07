Coronavirus, in Basilicata nessun nuovo caso su 288 tamponi

Anche oggi la Basilicata si conferma regione a zero nuovi contagi di coronavirus: sono infatti risultati tutti negativi gli ultimi 288 tamponi analizzati. Secondo quanto reso noto dalla task force regionale, “con questo aggiornamento i casi di contagio in Basilicata restano tre”. Nel reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza sono ricoverate tre persone: una residente in Basilicata e conteggiata nel totale degli attivi, le altre due provenienti dall’estero e quindi non conteggiate. Altri due lucani sono in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, in Basilicata, vi sono stati 27 decessi (l’ultimo lo scorso 9 maggio) e 372 guariti e sono stati analizzati 42.851 tamponi, di cui 42.427 risultati negativi.